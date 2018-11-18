"НАТО дремлет": британцев испугало военное отставание от России

Запад стал "ужасающе уязвим" перед ракетами РФ

Западные страны благополучно "проспали" тот момент, когда Россия обогнала их в мощи, заявил экс-глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

"Россия построила такой масштаб и потенциал, которого у нас нет… Это поставило Запад под угрозу… если бы Запад был мобилизован, то был бы гораздо сильнее". Но НАТО дремлет", – сказал он в интервью изданию Times.

По его словам, российские военные досконально проанализировали сильные стороны ведущих военных держав, в первую очередь, конечно, США, и нашли способ успешного противостояния им. Яркий тому пример – гиперзвуковые ракеты РФ.

"Их намного сложнее сбить. У нас недостаточно сил ПВО", – признал Бэрронс.

Российским ракетам хватит всего шесть минут, чтобы достичь американской земли. Западным аналогам понадобится вдвое больше времени.

Также Бэрронс рассказал, в чем, на его взгляд, заключается военная стратегия РФ: победить противника без вторжения на его территорию. Именно для ее воплощения Россия активно модернизирует ракеты.

