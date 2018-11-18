Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"НАТО дремлет": британцев испугало военное отставание от России

Запад стал "ужасающе уязвим" перед ракетами РФ

Западные страны благополучно "проспали" тот момент, когда Россия обогнала их в мощи, заявил экс-глава объединенного командования ВС Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

"Россия построила такой масштаб и потенциал, которого у нас нет… Это поставило Запад под угрозу… если бы Запад был мобилизован, то был бы гораздо сильнее". Но НАТО дремлет", – сказал он в интервью изданию Times.

По его словам, российские военные досконально проанализировали сильные стороны ведущих военных держав, в первую очередь, конечно, США, и нашли способ успешного противостояния им. Яркий тому пример – гиперзвуковые ракеты РФ.

"Их намного сложнее сбить. У нас недостаточно сил ПВО", – признал Бэрронс.

Российским ракетам хватит всего шесть минут, чтобы достичь американской земли. Западным аналогам понадобится вдвое больше времени.

Также Бэрронс рассказал, в чем, на его взгляд, заключается военная стратегия РФ: победить противника без вторжения на его территорию. Именно для ее воплощения Россия активно модернизирует ракеты.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Поставка газа по "Северному потоку" прервалась

Об этом сообщила компания-оператор

Год спустя: пропавшую аргентинскую подлодку нашли

Затонувшую субмарину обнаружили на глубине 800 метров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей