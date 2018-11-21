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Коалицию во главе с США вновь обвиняют в применении фосфорных боеприпасов, на этот раз в населенном пункте Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как передает сирийское агентство Sana, в результате авиаудара погибло несколько мирных жителей, есть и раненые.
Сообщается, что коалиция бомбила форпост боевиков запрещенного "Исламского государства", однако под удар попали и жилые застройки.
По данным Sana, и на прошлой неделе коалиция применяла фосфорные боеприпасы, а также кассетные бомбы, в результате чего погибли более 100 гражданских лиц.
США отвергли обвинения в использовании белого фосфора в Сирии. Как заявил официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон, войска коалиции в Сирии наносят "только обоснованные удары и используют вооружение, соответствующее международным правилам ведения войны".
Вместе с тем весь мир облетели кадры применения фосфорного оружия в Мосуле, которое могла использовать только коалиция. В свою очередь, западные СМИ обвиняют в применении кассетных и фосфорных боеприпасов авиацию Асада и российские ВКС.
По мнению военных экспертов, фосфорные и кассетные боеприпасы могли использовать все, так как если одна сторона начинает их применять, ее примеру сразу же следует и другая. Вопрос только в масштабах этого применения.
Надменность американцев приведет к гибели их страны