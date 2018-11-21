В Сирии применили фосфорные бомбы

Запад обвиняют в использовании запрещенных боеприпасов

Коалицию во главе с США вновь обвиняют в применении фосфорных боеприпасов, на этот раз в населенном пункте Хаджин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Как передает сирийское агентство Sana, в результате авиаудара погибло несколько мирных жителей, есть и раненые.

Сообщается, что коалиция бомбила форпост боевиков запрещенного "Исламского государства", однако под удар попали и жилые застройки.

По данным Sana, и на прошлой неделе коалиция применяла фосфорные боеприпасы, а также кассетные бомбы, в результате чего погибли более 100 гражданских лиц.

США отвергли обвинения в использовании белого фосфора в Сирии. Как заявил официальный представитель Минобороны США Шон Робертсон, войска коалиции в Сирии наносят "только обоснованные удары и используют вооружение, соответствующее международным правилам ведения войны".

Вместе с тем весь мир облетели кадры применения фосфорного оружия в Мосуле, которое могла использовать только коалиция. В свою очередь, западные СМИ обвиняют в применении кассетных и фосфорных боеприпасов авиацию Асада и российские ВКС.

По мнению военных экспертов, фосфорные и кассетные боеприпасы могли использовать все, так как если одна сторона начинает их применять, ее примеру сразу же следует и другая. Вопрос только в масштабах этого применения.