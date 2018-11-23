СК опубликовал видео с места падения Су-24 в Сирии

Также оперативники осмотрели уничтоженный боевиками вертолет

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагической гибели летчика Су-24М Олега Пешкова в Сирии. На том же месте упал спасательный вертолет, обломки которого также запечатлены на кадрах. Их опубликовал СК на своем официальном сайте.

На видео силовики осматривают искореженные обломки фюзеляжа бомбардировщика и то, что раньше было двигателем. Также видны обломки вертолета. На корпусе – следы от пуль.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийцев, которые обвиняются в убийстве, покушении на убийство, глумлении над телами умерших и хищении боеприпасов. Подозреваемые находятся в международном розыске.

Су-24М Олега Пешкова был сбит в ноябре 2015 года турецким F-16. Как утверждали в Анкаре, самолет пересек воздушное пространство Турции, что категорически отвергали в Москве.

❗️В рамках уголовного дела об убийстве в Сирии пилота СУ-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича в провинции Латакия следователями СК России осмотрены места крушения российского бомбардировщика и вертолета спасательной группы

🎥 https://t.co/ofBknukVva pic.twitter.com/a7R4Txr6d5 — Следственный комитет (@sledcom_rf) 23 ноября 2018 г.

По данным СМИ, российский самолет мог бомбить боевиков-туркменов в районе сирийско-турецкой границы. А туркмены этнически близки самим туркам, которые и решили отомстить.

Пешков катапультировался, однако его расстреляли с земли. В ходе спасательной операции штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. В бою с боевиками погиб морской пехотинец Александр Позынич. Посмертно его наградили орденом Мужества.