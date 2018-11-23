Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СК опубликовал видео с места падения Су-24 в Сирии

Фото: mil.ru
Также оперативники осмотрели уничтоженный боевиками вертолет

Следственный комитет России опубликовал видео с места трагической гибели летчика Су-24М Олега Пешкова в Сирии. На том же месте упал спасательный вертолет, обломки которого также запечатлены на кадрах. Их опубликовал СК на своем официальном сайте.

На видео силовики осматривают искореженные обломки фюзеляжа бомбардировщика и то, что раньше было двигателем. Также видны обломки вертолета. На корпусе – следы от пуль.


Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал девять сирийцев, которые обвиняются в убийстве, покушении на убийство, глумлении над телами умерших и хищении боеприпасов. Подозреваемые находятся в международном розыске.

Су-24М Олега Пешкова был сбит в ноябре 2015 года турецким F-16. Как утверждали в Анкаре, самолет пересек воздушное пространство Турции, что категорически отвергали в Москве.


По данным СМИ, российский самолет мог бомбить боевиков-туркменов в районе сирийско-турецкой границы. А туркмены этнически близки самим туркам, которые и решили отомстить.

Пешков катапультировался, однако его расстреляли с земли. В ходе спасательной операции штурмана Константина Мурахтина удалось спасти. В бою с боевиками погиб морской пехотинец Александр Позынич. Посмертно его наградили орденом Мужества. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

В Москву идут настоящие зимние морозы

Сугробы образуются в столице еще нескоро

Атаку на Сирию приравняют к удару по России

Москва сможет применить ядерное оружие для защиты союзника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей