ВМФ пополнится двумя кораблями с "Калибрами"

Москва укрепляет черноморский форпост

В следующем году российские моряки получат сразу два малых ракетных корабля, вооруженных крылатыми ракетами "Калибр". Об этом заявил представитель Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

"Планируется завершение строительства, испытания и включение в состав ЧФ двух новых малых ракетных кораблей различных проектов и морского буксира "Сергей Балк", – цитирует РИА "Новости" Рулева.

По теме Вооружение Калибр

По его словам, в состав ЧФ также войдут малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", патрульные "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв", морской тральщик "Иван Антонов" и другие.

Стоит отметить, что для флота сейчас строят малые ракетные корабли двух проектов – 21631 и 22800, как раз вооруженные "Калибрами". Вышеупомянутый "Орехово-Зуево" – это как раз МРК проекта 21631. По плану в 2019 г. должны ввести в строй и "Ингушетию" того же проекта. Возможно, его и имел в виду Рулев.

Что касается МРК проекта 22800 "Каракурт", то в будущем году моряки могут получить сразу два корабля этой серии – "Шквал" и "Шторм". Первый достраивается уже на плаву, и, скорее всего, морякам в 2019 г. передадут именно его.

По разным данным, дальность крылатых ракет "Калибр", которые Россия испытала в Сирии, составляет порядка 2 тыс. 500 километров.