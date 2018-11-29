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Саудовская Аравия отдаляется от С-400

Фото: wikipedia.org
Эр-Рияд берет американские THAAD

США и власти Саудовской Аравии согласовали условия поставки Эр-Рияду комплексов ПРО дальнего действия THAAD. Как пишет Reuters, сумма контракта колоссальная – $15 миллиардов. Всего саудовцы получат 44 пусковые установки, что позволит развернуть мощную группировку ПВО.

Интересно, что одновременно Эр-Рияд проявляет интерес к российской системе С-400. В октябре в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству заявили, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках ЗРК С-400. Возникает естественный вопрос – зачем Эр-Рияду две разные системы большой дальности, которые могут сбивать ракеты даже в ближнем космосе.

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Вице-президент Lockheed Martin Тимоти Кэхилл открытым текстом заявил, что одновременное развертывание и эксплуатация THAAD и С-400 "Триумф" в Саудовской Аравии будет трудным и создаст проблемы. Главной из них будет пересечение секретных данных. Целераспределение во время совместных огневых задач будет иметь критическое значение. Поэтому логичнее THAAD использовать вместе с последней версией "Пэтриот" PAC-3. А С-400 – это уже излишество.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАССВпрочем, по мнению военного эксперта Михаила Ходоренка, взаимодействие THAAD и С-400 можно организовать по высотам и секторам. А если системы будут находиться на удалении друг от друга более 200 км, то не потребуется даже это. Понадобится лишь канал для обмена данными по обстановке.

Но пока США гораздо ближе к продаже своих THAAD. Конечно, "подпортило погоду" убийство оппозиционного журналиста в Стамбуле, в организации которого СМИ обвиняют Эр-Рияд, однако Трамп решительно отверг предложения некоторых конгрессменов ограничить экспорт оружия в Саудовскую Аравию в связи с этим. 

Александр ИЛЬИН
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