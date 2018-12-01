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В ответ на угрозы: Минобороны показало систему ПРО в действии

Фото: www.globallookpress.com/ Russian Defence Ministry
Испытания прошли успешно

Министерство обороны РФ показало испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на видео. Отмечается, что испытания проходили на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук рассказал, что новая система успешно выполнила задачу и поразила цель, продемонстрировав улучшенные характеристики, передает РИА "Новости".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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