В ответ на угрозы: Минобороны показало систему ПРО в действии

Испытания прошли успешно

Министерство обороны РФ показало испытания модернизированной ракеты системы противоракетной обороны (ПРО) на видео. Отмечается, что испытания проходили на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане.

Командир соединения противоракетной обороны ВКС полковник Сергей Грабчук рассказал, что новая система успешно выполнила задачу и поразила цель, продемонстрировав улучшенные характеристики, передает РИА "Новости".