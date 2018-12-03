На Западе оценили российский "Пенициллин"

Новая система засечет даже захлопнувшуюся дверь

Накануне "Ростех" сообщил о завершении госиспытаний системы артразведки "Пинициллин". Подобно легендарному антибиотику, совершившему революцию в медицине, этот комплекс, по мнению разработчиков, совершит переворот в наведении и корректировки огня минометов, орудий, РСЗО, зениток и даже ОТРК.

Система принимает и обрабатывает акустические сигналы от выстрелов, а также разрывов боеприпасов, после его обрабатывает данные и выдает координаты орудия противника в полосе до 25 километров.

Для этого "Пенициллин" оборудован четырьмя звукотепловыми локаторами, большой стабилизационной платформой и оптико-электронным модулем. Для быстрой обработки данных система оснащена шестью обычными и и шестью тепловизионными камерами.

В отличие от американских Hughes AN/TSQ-51, шведской ARTHUR или российского "Зоопарк-1", которые используют радиолокацию для отслеживания снарядов, новая система реагирует только на шумы.

Как отмечает The National Interest, у этого принципа есть как плюсы так и минусы. У РЛС радиус действия больше, однако такая система может не заметить небольшие взрывы, например, минометные выстрелы. "Пенициллин" же, по словам разработчиков, услышит даже захлопнувшуюся дверь.

Замаскированный "Пенициллин" будет сложнее обнаружить, так как он не использует электромагнитные волны. На российскую систему будет сложнее воздействовать средствами РЭБ или взломать ее.

По словам главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, "Пенициллин" будет совмещена с автоматизированными комплексами управления огнем артиллерии, которые есть сегодня почти почти у всех артсистем. Все это позволит навести орудия на цель в два-три раза быстрее.

О новой системе заговорили еще в 2017 году. Все это время она проходила испытания, и судя по всему, они будут продолжать и весь 2019 год. Поставка первых двух образцов в войска запланирована только на 2020 год.