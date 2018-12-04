В Армении разбился штурмовик Су-25

Пилоты погибли

Пропавший утром с радаров штурмовик Су-25 ВВС Армении разбился, оба пилота погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики. Штурмовик вылетел в 10:06 с аэродрома Гюмри, а в 10.20 связь с машиной, выполнявшей учебно-тренировочный полет, была потеряна.

В составе ВВС Армении два учебно-боевых Су-25УБК и 13 Су-25. Машины не модернизировались и были приобретены у Грузии и Словакии.

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