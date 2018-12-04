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"Адмирала Горшкова" испытают на живучесть

Перед экипажем поставлено несколько учебных боевых задач

Фрегат "Адмирал Горшков", прибывший на Северный флот в сентябре этого года, вышел в акваторию для выполнения задач боевой подготовки.

"На борту корабля состоятся учения по борьбе за живучесть на ходу и на якорной стоянке, а также по противолодочной и противовоздушной обороне", – цитирует FlashNord сообщение пресс-службы командования флота.

Несколько дней экипаж фрегата будет отрабатывать походную организацию службы, выполнит проверку оружия и технических средств, а также выполнит ряд практических боевых упражнений. "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" – первый надводный корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте.

Валентина МАЙОРОВА
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