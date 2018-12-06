Т-80 погубила чеченская война

Плохая подготовка экипажей и недостатки конструкции едва не поставили на танке крест

Советский танк Т-80 некоторые эксперты называют самым неудачным из когда-либо созданных за излишнюю "прожорливость" и ошибки конструкции, которые стоили немало жизней в первую чеченскую кампанию. Ведь именно тогда эти танки, которые изначально готовили к скоростному прорыву на запад, получили боевое крещение.

Но противниками этих скоростных машин стали не американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды", а чеченские боевики с РПГ-7 и РПГ-18, обстреливающие танки с крыш и из окон.

Если даже убрать в сторону неэкономичность танка, которую еще как-то можно пережить, у машины был ряд серьезных недостатков, которые сильно подпортили репутацию Т-80.

Например, как отмечают эксперты War Is Boring, автомат заряжания танка "Корзина" просто ужасен. Готовые снаряды в нем хранились в вертикальном положении и были защищены лишь опорными катками. В результате попадание гранаты РПГ нередко вызывало детонацию боекомплекта и срыв башни танка.

В более старых Т-72А и Т-72Б снаряды хранились горизонтально, и вероятность подобной катастрофы была намного меньше. Наверное, это одна из причин, по которой военные выбрали Т-72Б3.

Еще одним недостатком Т-80 был ограниченный подъем орудия. В условиях городского боя наводчик просто не мог навести ствол на засевших на крышах повстанцев. Машина была плохо приспособлена к работе на улицах.

Вместе с тем военные аналитики не сваливают всю вину на Т-80. Российская армия недооценила чеченцев и напрочь забыла уроки боев в городских условиях во время Великой Отечественной войны. Подобную практику во время холодной войны проходили только спецназовцы и берлинский гарнизон. Но в Грозный вошли не лучшим образом подготовленные экипажи. По данным СМИ, танкисты даже заполнили взрывчаткой контейнеры динамической защиты, что сделало их бесполезными. Солдаты плохо зачищали дома, а повстанцы, зная слабые места танков по службе в российской и советской армии, превращали их в груду железа или крематории.

Во второй чеченской войне Т-80 уже не участвовал, равно как и во время конфликта в Южной Осетии. Не повезло танку еще и в том плане, что одно из его основных производств оказалось на территории Украины. К слову, в Харькове выпускались и выпускаются по сей день дизельные Т-80УД. Сейчас Киев делает на базе Т-80УД свой "Оплот".



Тем не менее российские военные спасли Т-80 от забвения, реанимировав производство, а точнее, модернизацию машины. Ряд экспертов полагает, что это было сделано для спасения "Омсктрансмаша". Однако другие считают, что если Т-80 оснастить современной защитой и электроникой и использовать для определенных задач, он может быть очень эффективным.