Американцы пришли в восторг от снайперской винтовки Путина

В США уверены, что новое российское оружие станет хитом на международном рынке

Американские журналисты поражены мощью снайперской винтовки Чукавина, сокращенно СВЧ. После того как Владимир Путин опробовал ее в действии, западные эксперты разузнали все характеристики новинки и, восхитившись, принялись ее расхваливать.

Концерн "Калашников" представил оружие на выставке "Армия-2017". СВЧ придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), которую приняли на вооружение еще в далеком 1963 году. СВД, по словам американцев, уже устарела, но ее замена покорит оружейный рынок.

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Издание Popular Mechanics, рассказывая своим читателям о мощи СВЧ, отметило, что винтовка идет в разных калибрах, а дальность ее выстрела составляет целых 1,5 километра.

Как передает агентство НСН, в преимуществах Чукавина Путин смог убедиться, когда приезжал в стрелковый центр концерна в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке в сентябре 2018-го.