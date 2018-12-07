Филиппины предпочли "Черных ястребов" США вертолетам РФ

Отказавшись от российских машин из-за санкций, Манила ждет американскую технику

Вместо бюджетных винтокрылых аппаратов made in Russian островное государство приобретет за $240 млн 16 Black Hawk заокеанского производства. О предстоящей сделке, которая запланирована на следующий год, сообщил министр обороны республики Дельфин Лорензана.

Решающим аргументом при выборе поставщика вертолетов стали ограничительные меры Вашингтона. По словам главы ведомства, российские машины обошлись бы дороже.

"За них будет очень трудно расплачиваться из-за санкций США", – признался глава ведомства, передает Reuters.

Он отметил, что Филиппины рассматривали и другую технику американской компании Sikorsky Aircraft Corp, а также Ми-171 РФ и южнокорейские AW139. Предпочтение отдано "Черным ястребам" США. Хотя еще в ноябре Манила хотела купить что-либо из российского вооружения, в частности ударные и транспортные вертолеты.

Закон "о противодействии противникам Америки посредством санкций" хозяин Белого дома Дональд Трамп выпустил в августе прошлого года. Таким образом он не только упрочил "бойкот" в отношении России, Ирана и Северной Кореи, но еще и расширил пакет ограничений.

Впрочем, Филиппины могли шантажировать Штаты российским вооружением и тем самым выторговать вертолеты по дешевке, считает главред журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. По его словам, островному государству проще использовать привычную технику.

"В ходе покупки российских вертолетов Филиппинам пришлось бы​ полностью перестраивать всю систему обслуживания и подготовки персонала", – цитирует эксперта РБК.

Он не исключил, что машины с вашингтонского плеча будут из разряда б/у.

"В принципе $240 млн за 16 машин – это не очень дорого", – заключил Фролов.