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Российский спецназ получит "супероружие"

Фото: www.globallookpress.com
Американцев впечатлил уникальный автомат

Российский спецназ в ближайшее время получит новый вариант тяжелого автомата ШАК-12.

Американское издание The National Interest утверждает, что это оружие обладает впечатляющей огневой мощью и создано по заказу ФСБ России. Отмечается, что у ШАК-12 более узкая специализация в отличие от АК-12. По мнению автора статьи, пули автомата могут ликвидировать цель даже при касательном попадании или стрельбе сквозь стены. При этом эффективная дистанция стрельбы составляет менее 100 метров.

Кроме того, в ШАК-12 применят патроны с бронебойной пулей, а также легкие пули с  алюминиевым сердечником.

Впервые автомат показали на выставке вооружений "Армия-2018".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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