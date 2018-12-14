С-400 прикроет Санкт-Петербург

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Дивизион ЗРК С-400 заступает на боевое дежурство 20 декабря в городе Луге примерно в 150 км от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Западном военном округе.
На данный момент Санкт-Петербург и Ленинградскую область прикрывают четыре дивизиона С-400. В основном произошла плановая замена С-300 на более новые ЗРК.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в связи с ухудшением отношений России с НАТО именно Ленинградская область может подвергнуться массированным бомбардировкам, так как соседствует с Прибалтикой. А эти страны Североатлантический альянс будет использовать для "подскока" при наступлении.
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