Речь идет о 120 истребителях пятого поколения

О грядущей поставке из США рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук. Некоторые детали производит Турция", – заявил президент на выступлении в Стамбуле. Речь главы государства транслировал телеканал NTV.

Напомним, американцы давно пытаются шантажировать турков поставками истребителей. Вашингтон угрожает Анкаре, что не продаст F-35, если власти приобретут у России ЗРК С-400.

Турция на подобные выпады не реагирует, настаивая на своем.



