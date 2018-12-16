Нибиру
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О грядущей поставке из США рассказал турецкий лидер Тайип Эрдоган.
"США производят F-35. Нам их тоже поставят в количестве 120 штук. Некоторые детали производит Турция", – заявил президент на выступлении в Стамбуле. Речь главы государства транслировал телеканал NTV.
Напомним, американцы давно пытаются шантажировать турков поставками истребителей. Вашингтон угрожает Анкаре, что не продаст F-35, если власти приобретут у России ЗРК С-400.
Турция на подобные выпады не реагирует, настаивая на своем.
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