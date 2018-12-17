В России нашли управу на ПРО США в Европе

Новые ракеты полетят по непредсказуемой для противника траектории

Российским военным удалось найти способы, как снизить эффективность американской системы ПРО в Европе. Об этом заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ракетные комплексы оснащаются современными средствами противодействия ПРО, а также перспективными боеголовками "повышенной живучести".

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Кроме того, по словам генерал-полковника, ракетчики будут развивать имеющийся научно-технический задел в части "варьирования траекторно-баллистических возможностей МБР". Продолжатся работы по созданию средств огневого и функционального поражения информационно-разведывательных, управляющих и ударных средств создаваемой системы ПРО США.

Как отметил Каракаев, первые гиперзвуковые комплексы "Авангард" планируется поставить на боевое дежурство в ракетном полку Домбаровского соединения уже в будущем году. А перевооружение с "Воевод" ("Сатана") на "Сармат" начнется с 2021 г. в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

Каракаев напомнил об "Авангарде" и ракетах "Сармат" неслучайно. Именно это оружие, по мнению российского командования, должно беспрепятственно достигнуть целей, причем как на территории Европы, так и Америки. До его появления российские военные были вынуждены констатировать, что средства ПРО США, размещенные в Европе, могут свести на нет все усилия России по созданию ядерного паритета. Большинство ракет могли просто сбить.

Что касается "Авангарда", то этот маневрирущий гиперзвуковой блок, который двигается со скоростью 20 Махов, на данный момент сбить, по мнению Минобороны РФ", невозможно никакими средстами ПРО, включая Aegis и THAAD.



Это касается и новейшей ракеты "Сармат", которая фактически будет обладать неограниченным радиусом действия.

Есть только одно но – пока ракета "Сармат" еще не летала. А именно она должна стать и носителем "Авангарада". Исходя из открытых данных, пока блок испытывали на ракете УР-100 производства "Южмаша".