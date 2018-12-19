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ВМС США столкнулись с серьезными проблемами

Фото: www.globallookpress.com
Американским морякам не хватает кадров и, как ни странно, – денег

Американский флот справедливо считается сильнейшим в мире, так как такого количества авианосцев в мире сейчас не может позволить себе никто, даже Китай. Однако в Конгрессе выявили 7 проблем, с которыми пришлось столкнуться ВМС США за последние несколько лет. Причем ни одна из них до сих пор не решена.

Прежде всего в правительстве отметили недостаточно высокие темпы обновления американского флота, который планируется увеличить на четверть. Проблема, хорошо знакомая России, которая до сих пор вынуждена использовать советские крейсеры, потому что строить новые в РФ так и не научились. Американцы также испытывают проблемы с обслуживанием боевых кораблей, и не только.

Как отмечают в правительстве, личный состав ВМС США плохо обучен. Об этом свидетельствуют столкновения в 2017 г., в частности, эсминца USS John McCain с танкером, которое вызвало широкий общественный резонанс. Американские моряки просто разучились управлять кораблями, так как недостаточно тренированы. Развертывание, подготовка к десантным операциям – ВМС США способны на это, но будут делать все медленно и недостаточно профессионально.

Вторая проблема – это техническое обслуживание кораблей и подлодок. По данным Конгресса, с 2012 по 2018 г. только 30% кораблей починили и модернизировали в срок. При этом большинство многоцелевых подлодок ВМС США так и не получили обещанного ремонта. Америке не хватает верфей, прямо как России.

Не хватает ВМС США и личного состава. Еще в 2017 г. в Конгрессе выяснили, что в ВМС неправильно рассчитали необходимое количество кадров и в результате матросы перерабатывают, часто жертвуя своим сном. Об этом свидетельствуют беседы с матросами и офицерами, проходящими службу в Японии. Они отмечают, что на бумаге людей хватает, но если посчитать тех, кто несет службу на кораблях, а не на берегу, то становится понятно, что моряков мало.

Фото: www.globallookpress.comТретья проблема, которая ждет моряков, – наполеоновские планы по приобретению кораблей. Согласно стратегии развития ВМС США, американцы до 2048 г. должны закупить 301 корабль, а также продлить срок службы эсминцев и подлодок. На эти цели, исходя из данных на 2019 финансовый год, выделен $631 миллиард. Но этого не хватит. По оценкам бюджетного управления Конгресса, на такое количество кораблей и модернизацию нужен $801 миллиард.

Самолеты ВМС США и Корпуса морской пехоты устарели, запчастей недостаточно. F-35B пока так и не поступили на вооружение. Маловато и летчиков, и особенно в Корпусе морской пехоты – там нехватка 24%. Тяжелая ситуация и на флоте – далеко не все хотят служить на авианосцах, потому что посадка на корабль, каким бы современным он ни был, это всегда стресс.

Александр ИЛЬИН
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