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Разведчик США засветился рядом с Крымом

Американские самолеты стали частыми гостями на полуострове

В среду, 19 декабря, патрульный противолодочный самолет ВМС США провел длительный разведывательный полет у берегов Крыма.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Разведчик P-8A Poseidon с бортовым номером 169324 стартовал с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии, и в течение почти трех часов барражировал на высоте 10 тыс м к юго-западу от побережья полуострова.

Отмечается, что в районе Севастополя самолет приближался к берегу на расстояние около 33 км, однако не нарушил российской границы.

Тот же самый самолет 17 декабря провел разведывательный полет к югу от Керченского пролива, вдоль южного побережья Крыма и в районе Новороссийска, напоминает "Свободная пресса"

Валентина МАЙОРОВА
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