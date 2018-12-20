Военные провалили тренировку по десантированию

Военнослужащие США учились перебрасывать технику и груз с одной точки в другую в префектуре Яманаси, на острове Хонсю. Однако в какой-то момент все пошло не плану, и десантники уронили с самолета С-130 парашют на промышленную зону, которая находится вблизи полигона "Фудзи-Санроку".

К счастью, никто не пострадал. Командование Вооруженных сил США в Японии тут же сообщило местному Министерству обороны об этом инциденте.

По информации телеканала NHK, японские власти проверяют, выпал ли еще какой-то груз из американского самолета на промзону.

Военные США не в первый раз не справляются с тренировками по десантированию. В апреле 2018-го у них также упал парашют, но в тот раз – на территорию средней школы в городе Хамура, который входит в префектуру Токио. Тогда власти США заявили о том, что сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учений, но, видимо, пока никаких конкретных шагов не предприняли.