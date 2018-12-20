Нибиру
- Осталось 2 дня: Нибиру приближается к Москве
- Началось: корабль с Нибиру приземлился в США
- Ищите бункеры: Нибиру врежется в Землю через 4 дня
Военнослужащие США учились перебрасывать технику и груз с одной точки в другую в префектуре Яманаси, на острове Хонсю. Однако в какой-то момент все пошло не плану, и десантники уронили с самолета С-130 парашют на промышленную зону, которая находится вблизи полигона "Фудзи-Санроку".
К счастью, никто не пострадал. Командование Вооруженных сил США в Японии тут же сообщило местному Министерству обороны об этом инциденте.
По информации телеканала NHK, японские власти проверяют, выпал ли еще какой-то груз из американского самолета на промзону.
Военные США не в первый раз не справляются с тренировками по десантированию. В апреле 2018-го у них также упал парашют, но в тот раз – на территорию средней школы в городе Хамура, который входит в префектуру Токио. Тогда власти США заявили о том, что сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность учений, но, видимо, пока никаких конкретных шагов не предприняли.
Мантра о мифической агрессии РФ овладела умами американских сенаторов
Заключить мирный договор с Москвой помешал Вашингтон