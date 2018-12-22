Ил-112В взлетит в январе

Воздушное судно впервые покажут в деле

Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что до февраля 2019 года состоится первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В.

Он отметил, что это воздушное судно необходимо войскам и уже в ближайшее время подобная техника будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса.

"Мы решили подождать первый полет этой машины, и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям", – цитирует Криворучко РИА "Новости".



