Ил-112В взлетит в январе

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Замминистра обороны России Алексей Криворучко рассказал, что до февраля 2019 года состоится первый полет военно-транспортного самолета Ил-112В.
Он отметил, что это воздушное судно необходимо войскам и уже в ближайшее время подобная техника будет выходить из эксплуатации в связи с истечением ресурса.
"Мы решили подождать первый полет этой машины, и после этого уже обсуждать контракт на первые две машины, которые также будут подключены к испытаниям", – цитирует Криворучко РИА "Новости".
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