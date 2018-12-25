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Корвет "Громкий" усилил Тихоокеанский флот

Фото: Алексей Мирный/ТАСС
Во Владивостоке ждут "Калибры"

Сторожевой корабль проекта 20380 "Громкий" наконец передали в состав Тихоокеанского флота после завершения государственных испытаний. Во Владивостоке на 33-м причале зачитали приказ главнокомандующего, а затем по традиции подняли над кораблем Андреевский флаг. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Громкий" – это уже второй корвет проекта 20380 в составе Тихоокеанского флота (ТОФ) после "Совершенного", введенного в строй в прошлом году.

Эти корабли вооружены противокорабельными ракетами Х-35, зенитным комплексом "Кортик-М" и противолодочным торпедным аппаратом "Пакет-НК", который недавно получил восторженные отзывы у зарубежных экспертов. Задача этих корветов – защита ближней морской зоны от кораблей и подлодок противника, а также поддержка морского десанта.


Следующие корабли, уже проекта 20385, получат вместо ПКР "Уран" пусковые установки под ракеты "Калибр" и "Оникс". А возможно, даже под гиперзвуковые "Циркон", такая возможность есть. "Гремящий" и "Проворный" проекта 20385 по плану войдут в состав ТОФ во второй половине 2019 года.

Александр ИЛЬИН
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