ВСУ перебросили "Буцефалы" под Донецк

Появилась информация о штурмовой технике у линии соприкосновения

Российские СМИ со ссылкой на источники в Донбассе сообщили, что ВСУ подогнали под Донецк порядка 30 самых современных бронетранспортеров "Буцефал", или БТР-4. Как уточняет Telegram-портал War Gonzo, технику перебросили непосредственно к линии соприкосновения в район Песок.

По мнению WG, "Буцефалы" хорошо подходят для наступательных действий, так как вооружены 30-миллиметровой пушкой и более маневренные, чем БМП. Ранее эту технику можно было увидеть на полигоне под Николаевом, но после объявления военного положения "Буцефалы" отправили на передовую.

В среду Петр Порошенко объявил об окончании военного положения, однако пока о возвращении лучших украинских БТР на место постоянной дислокации ничего не сообщается.