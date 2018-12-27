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Штурмовик "Ил-2" переоценили в СССР

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Самолет попал в список боевой техники, которую неоправданно захвалили

Советский самолет Ил-2, который стал одним из символов Великой Отечественной войны наряду с танком Т-34, получил жесткую The National Interest, который чуть ли не записал его в список психологического оружия. По мнению издания, самолет понес чудовищные потери в боях с самолетами Люфтваффе на Восточном фронте. Он был недостаточно маневренным и часто оказывался легкой добычей немецких летчиков.

Тем более, что поначалу самолет вообще был одноместным. И только столкнувшись с чудовищными потерями на штурмовик посадили пулеметчика, который хоть как-то мог защитить его от постоянно заходивших ему в хвост "Мессершмиттов" и "Фокке вульфов".

Чтобы спасти жизни летчиков, механики умудрялись сами оборудовать место для пулеметчиков в пространстве заднего отсека, который занимал бак с топливом. Таким образом было переоборудовано 1200 штурмовиков. Пока не подоспела серийная модель.

Став двухместным, самолет стал менее устойчивым. На рули приходилось нажимать сильнее. А снижение вертикальной скорости привело к тому, что Ил-2 стало легче сбить с земли зенитками. Летчику стало теснее, но еще труднее приходилось пулеметчику. Шестимиллиметровый бронированный лист защищал лишь от атак истребителей со стороны хвоста, а 20-миллиметровая пушка MG-151/20 и вовсе прошивала эту броню, как фанеру.

Поначалу статистика была чудовищной, в ходе войсковых испытаний 8 стрелков были ранены или убиты, в то время как летчик пострадал только один. Броню усиливали, однако статистика все равно была печальной. Во время боев у стрелка было в 2 – 2,5 раза больше шансов погибнуть от немецкой пули, чем сгореть в сбитом самолете.

Фото: commons.wikimedia.org

Другим недостатком самолета была неточность бомбометания. Как вспоминал один из летчиков штурмовика, сбрасывал бомбы он по прицелу КС-42, что означало "кирзовый сапог 42-го размера". Опытные летчики могли работать более-менее точно, но очень не многие умудрялись получить этот самый опыт. В лучшем случае они отправлялись в госпиталь с ранениями, а в худшем погибали в своих Ил-2.

Как считает NI, по части боевой нагрузки советский самолет существенно уступал американскому P-47 Thunderbolt, который в том числе выполнял работу штурмовика, а также британскому Hawker Typhoon. Правда, здесь сравнение не совсем уместно, потому что последний вообще разрабатывался как перехватчик, хотя и с успехом выполнял работу штурмовика.

Александр ИЛЬИН
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