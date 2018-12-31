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"Армату" проверят в деле

Танк "Армата". Фото: globallookress.com
Минобороны проведет государственные испытания боевой машины

Новейший танк "Армата" пройдет тестирование в 2019 году. 

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили о том, что на сегодняшний день "Армате" нет аналогов за рубежом.

"Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта", – отметили в министерстве.

Новейший российский танк разработан для участия в ближнем бою с противником, а также для поддержки мотострелковых подразделений.  


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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