Минобороны проведет государственные испытания боевой машины

Новейший танк "Армата" пройдет тестирование в 2019 году.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве напомнили о том, что на сегодняшний день "Армате" нет аналогов за рубежом.

"Это принципиально новая и полностью российская разработка. Башня Т-14 необитаема. Впервые экипаж помещен в бронированную капсулу, отделенную от боекомплекта", – отметили в министерстве.

Новейший российский танк разработан для участия в ближнем бою с противником, а также для поддержки мотострелковых подразделений.



