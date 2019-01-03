Су-7Б стал ужасом советских пилотов

"Летающий утюг" не щадил никого

Заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, в свое время летавший на МиГ-23М, МиГ-25, Су-27, в разговоре с "Утром" рассказал о самом аварийном советском истребителе.

Им оказался не сверхскоростной МиГ-25 или крайне сложный в управлении МиГ-23, а истребитель-бомбардировщик Су-7Б, который и стал самым жутким самолетом СССР 60-х годов. С 1956 по 1979 годы произошло 224 летных происшествия Су-7, из них 114 катастроф.

Самолет был непрост в пилотировании и ошибок не прощал как новичкам, так и опытным летчикам. На ручку приходилось сильно давить и тянуть на себя. Как вспоминают пилоты, после приземления было ощущение, что "разгрузил мешок картошки или угля". Другие вообще сравнивали полет с управлением трактора или Т-34, причем происходило это не из-за сопротивления воздушному потоку, а слишком тугих пружин.

Кроме того, машина обладала высокой чувствительностью к отклонению руля направления на взлетных и посадочных углах атаки, что приводило к трагическим ошибкам во время взлета и посадки. Самолет резко кренился и при этом плохо реагировал на элероны (рули крена). Вдобавок, автоматика двигателя была ненадежной, а сам самолет был прожорливым и при этом недостаточно приемистым, хоть и развивал хорошую скорость. В результате летчики находились в напряжении весь полет и недолюбливали эту машину.

В результате в 1964 году налет на одно ЧП у Су-7 составил всего 1770 часов. Для сравнения, у МиГ-21 сначала было 3225 часов, а затем и вовсе показательные 4650 часов.

Интересно, что у пресловутого F-104, который сами американцы называли "производителями вдов" (widowmaker), этот показатель в 1965 году был 5290 часов, то есть в три раза больше, чем у Су-7. Правда, в Германии, где в основном и бились летчики F-104, цифра была тоже неутешительная – 2970. В итоге немцы потеряли в авариях 292 самолетов, треть от всего авиапарка F-104 в составе ВВС ФРГ.

Сам самолет Су-7Б скорее походил на ракету, чем на на самолет, впрочем, как и F-104. Сказать, что авиаконструторы к этому моменту достигли огромного прогресса – значит не сказать ничего. Большая скорость истребителя мешала летчикам точно сбрасывать бомбы на полигонах. Иногда летчики просто не могли найти цели, а искать их они должны были своими глазами, так как о приборах, которые есть у современных пилотов, тогда даже не мечтали.

Но самое интересное, что Су-7Б вовсе не "завернули". Истребитель-бомбардировщик был на вооружении ВВС СССР до 1986 года и участвовал во множестве конфликтов. Так, в ходе Шестидневной войны египетские Су-7Б имели дело с израильскими истребителями. Соотношения не в польщу египтян – 9 сбитых Су-7 и только один израильский "Мираж-3" и SMB.2.

В индо-пакистанской войне индийские Су-7Б совершили около 1500 боевых вылетов. Особенно эффективны самолеты оказались против пакистанских танков.

Также неплохие показатели у египетских Су-7Б в Октябрьской войне, но опять же в тех случаях, когда самолеты использовались как бомбардиоровщики. В небе Су-7 проигрывал американским и французским самолетам ВВС Израиля.

Советские Су-7Б применялись ВВС Афганистана в ходе гражданской войны, начавшейся в 1978 году, а затем переросшей в Афганскую с участием СССР.