Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Су-7Б стал ужасом советских пилотов

Фото: Лысцева Марина/ITAR-TASS
"Летающий утюг" не щадил никого

Заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, в свое время летавший на МиГ-23М, МиГ-25, Су-27, в разговоре с "Утром" рассказал о самом аварийном советском истребителе.

Им оказался не сверхскоростной МиГ-25 или крайне сложный в управлении МиГ-23, а истребитель-бомбардировщик Су-7Б, который и стал самым жутким самолетом СССР 60-х годов. С 1956 по 1979 годы  произошло 224 летных происшествия Су-7, из них 114 катастроф.

Самолет был непрост в пилотировании и ошибок не прощал как новичкам, так и опытным летчикам. На ручку приходилось сильно давить и тянуть на себя. Как вспоминают пилоты, после приземления было ощущение, что "разгрузил мешок картошки или угля". Другие вообще сравнивали полет с управлением трактора или Т-34, причем происходило это не из-за сопротивления воздушному потоку, а слишком тугих пружин.

Кроме того, машина обладала высокой чувствительностью к отклонению руля направления на взлетных и посадочных углах атаки, что приводило к трагическим ошибкам во время взлета и посадки. Самолет резко кренился и при этом плохо реагировал на элероны (рули крена). Вдобавок, автоматика двигателя была ненадежной, а сам самолет был прожорливым и при этом недостаточно приемистым, хоть и развивал хорошую скорость. В результате летчики находились в напряжении весь полет и недолюбливали эту машину.

В результате в 1964 году налет на одно ЧП у Су-7 составил всего 1770 часов. Для сравнения, у МиГ-21 сначала было 3225 часов, а затем и вовсе показательные 4650 часов.

Интересно, что у пресловутого F-104, который сами американцы называли "производителями вдов" (widowmaker), этот показатель в 1965 году был 5290 часов, то есть в три раза больше, чем у Су-7. Правда, в Германии, где в основном и бились летчики F-104, цифра была тоже неутешительная – 2970. В итоге немцы потеряли в авариях 292 самолетов, треть от всего авиапарка F-104 в составе ВВС ФРГ.

Сам самолет Су-7Б скорее походил на ракету, чем на на самолет, впрочем, как и F-104. Сказать, что авиаконструторы к этому моменту достигли огромного прогресса – значит не сказать ничего. Большая скорость истребителя мешала летчикам точно сбрасывать бомбы на полигонах. Иногда летчики просто не могли найти цели, а искать их они должны были своими глазами, так как о приборах, которые есть у современных пилотов, тогда даже не мечтали.

Но самое интересное, что Су-7Б вовсе не "завернули". Истребитель-бомбардировщик был на вооружении ВВС СССР до 1986 года и участвовал во множестве конфликтов. Так, в ходе Шестидневной войны египетские Су-7Б имели дело с израильскими истребителями. Соотношения не в польщу египтян – 9 сбитых Су-7 и только один израильский "Мираж-3" и SMB.2.

В индо-пакистанской войне индийские Су-7Б совершили около 1500 боевых вылетов. Особенно эффективны самолеты оказались против пакистанских танков.

Также неплохие показатели у египетских Су-7Б в Октябрьской войне, но опять же в тех случаях, когда самолеты использовались как бомбардиоровщики. В небе Су-7 проигрывал американским и французским самолетам ВВС Израиля.

Советские Су-7Б применялись ВВС Афганистана в ходе гражданской войны, начавшейся в 1978 году, а затем переросшей в Афганскую с участием СССР. 

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Нашли младенца: последние новости о трагедии в Магнитогорске

Под завалами взорвавшегося жилого дома почти сутки лежал 11-месячный малыш

Прямо в Новый год: Порошенко обставил конкурент

Предвыборная гонка на Украине началась с дерзкого заявления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей