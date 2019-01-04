Китайский J-20 теснит российские истребители

В США высоко оценили возможности боевой авиации НОАК

В то время как Россия затянула испытания своего Су-57, Китай уже давно принял на вооружение свой истребитель пятого поколения J-20, который по мнению некоторых эскпертов, превосходит "Сухого" в стелс-технологиях.

США в последнее время опасаются Китая даже больше, чем России, поэтому пытаются собрать всю информацию о загадочных "двадцатках". Традиционно Пекин тщательно оберегает свою новейшую военную технику, а инженеров-китайцев, готовых продать чертежи на Запад, просто не существует, так как это совершенно не соответствует духу этого народа.

Известно, что J-20 короче российского Су-35С, одного из самых маневренных истребителей в мире. Но китайцы еще решили, что самолеты необходимы так называемые канарды – это маленькие крылья, которые крепятся ближе к носу истребителя; корневой наплыв крыла, который улучшает аэродинамику и еще целый ряд особенностей дизайна, которые должны обеспечить скрытность самолета.

До сих пор засекречен радар J-20. Некоторые эксперты уверяют, что он не выдерживает никакой критики по сравнению с тем, который стоит на F-35. Более того, возможно это даже на АФАР, но китайские инженеры не стоят на месте, и утверждать это со стопроцентной вероятностью нельзя.

Абсолютно точно самолет оборудован электро-оптическими и инфракрасными датчиками с охватом 360 градусов. Картинку истребитель передает в режиме реального времени, технология скопирована у F-35.

На шлемах пилотов J-20 установлены специальные прицелы, которые позволяют наводить ракеты PL-10E. Достаточно просто посмотреть на цель даже под углом 90 градусов. Ракеты хранятся в небольших боковых отсеках и могут вращаться вокруг оси. Также самолет может брать под фюзеляж гиперзвуковую PL-15, но эксперты считают PL-10E даже более опасными, так как они спрятаны во внутреннем отсеке, а значит не вредят скрытности.

Другое преимущество новых J-20 - китайские двигатели WS-15, которые должны быть на 23% мощнее, чем российские АЛ-31ФН. Именно они должны разгонять истребитель до скорости 2,5 Маха и удерживать его на сверхзвуке без включения форсажа.