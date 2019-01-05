США подпилили крылья "Черному лебедю"

Как стратег B-1A перестал быть ровней Ту-160

Российский стратегический бомбардировщик Ту-160 "Белый Лебедь" нередко сравнивают с американским В-1 Lancer. Они похожи внешне. Оба с крылом изменяемой стреловидностью. Казалось бы, у них те же самые задачи – наносить ракетно-бомбовые удары за тысячи километром от родного аэродрома. Но это только так кажется. На деле с Ту-160 по техническим характеристикам схож только В-1А, их было произведено всего четыре машины. После этого бомбардировщик полностью переделали, приспособив его для совершенно других целей и назвали В-1В

В-1А создавался именно как замена стратегическому бомбардировщику В-52, который, к слову, уже пережил свою "замену". В 70-х "Лансеры" планировалось вооружить ядерными бомбами и ракетами и отправить стирать с лица Земли Советский Союз. Самолет получился очень быстрым, его максимальная скорость достигала 2300 км/час, это даже больше, чем у Ту-160 с его 2200 км/час. Практический потолок у В-1 был тоже выше – почти 19 км против 16-ти у "Белого лебедя". Под крыло они могли взять примерно одинаковое количество ракет и бомб.

Но неожиданно администрация президента Джима Картера завернула проект В-1А в 1977 году ради другого очень дорого самолета, до сих пор состоящего на вооружении ВВС США. Конечно, это В-2 Spirit. Командование США посчитало, что прорывать советскую оборону ПВО с ее С-200, С-300 и перехватчиками МиГ-31 слишком опасное занятие, поэтому в Пентагоне решили инвестировать миллиарды долларов в создание бомбардировщика-невидимки. И параллельно сконцентрироваться на баллистических ядерных ракетах.

B-1 спас другой президент – Рональд Рейган. Он одобрил проект, который предполагал превращение самолета из высотного сверхзвукового стратега в тактический бомбардиоровщик маловысотного прорыва ПВО. В-1В стал менее мощным, но его эффективная площадь рассеивания (ЭПР) стала намного меньше, а это означало меньшую заметность на радарах.

Вместо того, чтобы штурмовать стратосферу, летчикам В-1В полагалось идти на малой высоте с огибанием рельефа местности, словно какой-то крылатой ракете.

В-1В мог взять больше бомб, чем В-1А, но ядерного оружия он полностью лишился в 1995 году. США воевали с противником, которые был значительно слабее, будь то Югославия или Ирак с Афганистаном, поэтому решение, в целом, оказалось правильным. Тем более, что В-1В неоднократно модернизировался. На самолет установили новые датчики, вооружили высокоточными боеприпасами, устновили новую систему прицеливания Sniper XR.

Кроме того, самолет получил продвинутые крылатые ракеты большой дальности JASSM-ER и LRASM. Это отчасти снова приблизило В-1 к Ту-160, который вооружен Х-101. Но мощность В-1А уже не вернуть.

Ту-160 создавался для нанесения ядерного удара в начале Третьей мировой войны. С тех пор задачи самолета мало изменились, разве что бомбардиоровщик получил более совершенные крылатые ракеты. "Белый лебедь" намного быстрее современного В-1В и тяжелее его. Использовать Ту-160 как дальний или тем более фронтовой бомбардировщик нет никакого смысла так как для этого лучше подойдут соответственно Ту-22 и Су-34. Хотя теоретически "Лебедь" может атаковать и на небольшой скорости и высоте. Но риск быть сбитым будет намного больше.

Главный вопрос, правы ли американцы, что списали со счетов стратегов и сделали ставку на невидимки. В ближайшие годы планируется отправить в отставку и В-1В – их полностью заменят новые стелсы В-21.

Здесь мнения разделились. Ряд экспертов считает, что Ту-160 эффективные и надежные, но все же устаревшие самолеты, и прорвать многоуровневую оборону ПВО США им будет крайне сложно. В то время как В-2 и проектируемые В-21 оставят российских зенитчиков не у дел. С другой стороны, большая дальность ракет Х-101 и Х-102 позволяет Ту-160 не заходить в зону действия комплексов ПВО, а российские и китайские инженеры постепенно разрабатыват средства, которые в конечном итоге сделают стелс-технологии малоэффективными.