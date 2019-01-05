Российская армия получит новый пистолет

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В России завершились государственные испытания новейшего российского пистолета для Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.
Отмечается, что оружие проверили на устойчивость к перепадам температур и прочность при механическом воздействии, передает РИА "Новости".
"Испытания подтвердили высокие тактико-технические характеристики пистолета, его живучесть и способность функционировать в экстремальных условиях. Так, пистолет устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию", – отметили в ведомстве.
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