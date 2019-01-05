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Ответная мера: иранские корабли подплывут к США

Фото: www.globallookpress.com
Тегеран угрожает Вашингтону

В военном ведомстве Ирана заявили, что в марте к побережью Соединенных Штатов прибудут корабли для несения боевого дежурства.

"Миссия может занять до пяти месяцев ввиду дальности маршрута", – цитирует заместителя командующего ВМС Ирана издание IRNA.

При этом в Тегеране подчеркнули, что это станет ответом Вашингтону на присутствие в Персидском заливе американских кораблей. Отмечается, что в состав флотилии войдет новый иранский эсминец "Саханд".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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