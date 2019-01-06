Китайцы сделали свой "Стингер"

В рюкзаке помещается сразу шесть ракет

На прошедшем международном салоне Airshow China Китай представил множество собственных новинок. И одна из самых интересных -микроракетная самонаводящаяся система QN-202 разработки Wuhan Guide Infrared Co.

Ручной ракетный комплекс оборудовануправляемыми ракетами с тепловизионнымиголовками самонаведения и работает попринципу "выстрелил и забыл", как американский"Джавелин".

В рюкзаке хранится 6 ракет. Сама пусковаяустановка весит всего 1,2 кг, а полныйбоеприпасов рюкзак – 7,2 кг. Общий вес – порядка10 кг. Военный портал BMPD опубликовал фотографии системы с выставки.

Сообщается, что ракета обладает дальностью 2 км, и судя по всему, предназначена для поражения легко бронированной техники. The National Interest обратил внимание на сходство ракет с американскими Raytheon Pike, которые устанавливаются на гранатомет М320.

Пока QN-202 не ушел в серию, но Китай ужеготовит новинку как на экспорт так и длясобственных вооруженных сил, так как системауже отлично показала себя на испытаниях.

