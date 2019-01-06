Американцы предприняли последнюю попытку переубедить Анкару

Турция купит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 вместо их американского конкурента Patriot. Финальное предложение Вашингтона не возымело успеха.

Как рассказали источники турецкого издания Yeni Safak, на этой неделе американские представители встретились с турецкой стороной, чтобы в последний раз попытаться повлиять на их решение и сделать выбор в пользу их ЗРК.

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По итогам встречи турки остановились на С-400. На итоговое решение повлияло несколько факторов. Во-первых, американцы отказались вместе с вооружением передавать его технологию. Во-вторых, турки так и не дождались скидки в 3,5 млрд долларов, на которую очень рассчитывали. В итоге российские ЗРК вышли дешевле в три раза.

Ранее сообщалось, что договор между Россией и Турцией о поставках четырех дивизионах С-400 был заключен в конце 2017 года.