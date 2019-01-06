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В Черное море идет американский боевой корабль

ВМС США решили оказать НАТО услугу

Соединенные Штаты отправили в черноморскую акваторию десантный корабль-док "Форт-Макгенри" (USS Fort McHenry). Об этом сообщает командование Шестого оперативного флота Военно-морских сил США.

"Поход USS Fort McHenry (LSD 43) в Черное море подтверждает нашу коллективную решимость обеспечивать безопасность Черного моря и укрепляет наши прочные отношения с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе", – приводит пресс-служба ВМС слова командующего Шестым оперативным флотом вице-адмирала Лайзы Франчетти.

На корабле находится порядка 500 солдатов морской пехоты США, зенитная артиллерия и ракеты.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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