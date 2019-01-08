В России создадут уникальную ракету для флота

Она будет способна нести как обычную, так и ядерную боевую часть

В России начали разрабатывать новую крылатую ракету "Калибр-М" для Военно-морского флота. Об этом рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, максимальная дальность стрельбы составит более 4,5 тысяч км.

"Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", – цитирует его ТАСС.

При этом отмечается, что ракету должны передать флоту до конца 2027 года. По словам источника, "Калибром-М" оснастят крупные надводные корабли. При этом она сможет нести как обычную, так и ядерную боевую часть.