Боевые машины полностью готовы к службе

В Россию вернулись три десятка знаменитых советских Т-34, которые стояли на вооружении Лаоса. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, представители России и Лаоса договорились о возвращении танков еще год назад во время визита министра обороны Сергея Лаврова в южно-азиатскую страну.

Танки были привезены во Владивосток по морю, откуда их планируют отправить железнодорожным сообщением в Московскую область, передает РИА "Новости". Как уточняет "Свободная пресса", легендарные боевые машины доставят в Наро-Фоминск.

Ожидается, что Т-34 будут участвовать в Параде Победы и станут частью музейной коллекции и реквизитом для фильмов о Великой Отечественной войне.

Т-34 был разработан в Советском Союзе в 1930-х годах и поступил в серийное производство в 1940 году. По своей массе Т-34 относится к классу средних танков.

В свое время Т-34 считался лучшим, отмечает "ФедПресс". Ему принадлежит большое количество рекордов, включая массовость выпуска. С 1940 по 1946 годы было с конвейера сошло порядка 58 тысяч единиц, пишет URA.RU. Однако на сегодняшний день образцов в рабочем состоянии осталось очень небольшое количество.