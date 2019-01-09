У американцев чешутся руки применить Trident на подлодках

Маломощные ядерные ракеты толкают мир к катастрофе

Боеголовки малой мощности, которые США намерены поставить на ракеты Trident подводных лодок, вызвали ожесточенные дискуссии среди западных экспертов. Часть из них полагает, что это позволит избежать уничтожения планеты в случае начала глобального конфликта, другие уверены, что, наоборот, это оружие снизит порог применения ядерных боеприпасов.

Долгое время человечество жило в страхе, что ядерная война будет означать конец всему. Возможно, поэтому она так и не началась. Однако американцы близки к тому, чтобы принять на вооружение ядерные ракеты и бомбы, которые можно использовать одновременно с тактическими боеприпасами. Пентагон предлагает ударить точно и аккуратно.

Для этого разработана новая бомба В-61-12, и для этого американцы хотят оснастить ракеты Trident на подлодках "Огайо" зарядами малой мощности, чтобы в случае необходимости применить их на небольшом расстоянии и не накрыть свои же войска.

Все это очень напоминает 50-е годы прошлого века, когда полным ходом шли ядерные испытания и солдат отправляли буквально в радиоактивное пекло, готовя к будущим сражениям. Ядерная война представлялась не концом света, а вполне закономерным и реальным итогом нарастающего противостояния СССР и США.

Но похоже, что теперь эти времена могут вернуться, в связи с чем возникает главный вопрос: если такая война начнется, будут ли стороны воевать лишь маломощным оружием или решатся задействовать мегатонные заряды?

В любом случае США затеяли довольно опасный эксперимент, равно как и Россия с ракетами ОТРК "Искандер" и РС-26 "Рубеж", если верить западным СМИ.

На данный момент, по данным эксперта по ядерному оружию Ганса Кристенсона, у США нет маломощных зарядов на ракетах Trident II D5, на которых стоят термоядерные боеголовки W-76 или еще более мощные W88.

Но Кристенсон уверен, что над ними можно поработать и уменьшить мощность заряда до 5-6 килотонн, например, оставить только триггер, небольшой плутониевый заряд. Это намного дешевле, чем делать новую боеголовку. В существующих в реакцию дальше вступают уран и литий, и в результате взрыв получается ужасающим по своей силе.

Ракету Trident II D5, оснащенную маломощной боеголовкой будет очень трудно сбить. Труднее, чем крылатую ракету, запущенную с самолета, вроде российской Х-101, так как скорость ее будет выше 6 км/с, почти первая космическая. Снова модное слово "гиперзвук".

Удар маломощной Trident II D5 будет намного безопаснее для экипажа подлодки, чем бомбардировка B-61-12. Российские средства ПВО настолько опасны, что могут сбить даже стелсы. Но против Trident защиты нет – она слишком быстрая.

Кроме того, существует другой вариант – крылатая ядерная ракета. "Томагавки" с ядерными зарядами сняли с вооружения в 2011 году.

Однако, по словам Кристенсона, боеголовку W80-1, которую сейчас используют на ракетах воздушного базирования (Air Launched Cruise Missile), можно поставить на "Томагавки". Их точность очень высока. Если радиус кругового отклонения у Trident II D5 130-180 м, то у "Томагавка" только 30 метров.

Эксперт считает, что ядерные "Томагавки" можно запускать с борта эсминцев США, однако придется модернизировать боеголовку, а экипаж должен пройти обязательное обучение и получить сертификаты. Мощность боезаряда также может быть снижена, чтобы возможностей использовать ракеты было больше. Например, США могли бы ударить маломощными ядерными "Томагавками" по целям в Сирии. Это привело бы к крупному международному скандалу, но вряд ли Россия или Китай ответят США зеркально.

Теперь главный вопрос, пойдут ли США на создание таких боеприпасов. Когда главу Пентагона Джеймса Мэттиса спросили, считает ли он, что такие ракеты снизят порог применения ядерного оружия, он заявил, выступая в Конгрессе, что увеличение арсенала наступательного ядерного оружия будет иметь противоположный эффект и только предотвратит начало ядерной войны. Есть над чем подумать.