Летчикам ВКС разрешат сбивать гражданских

Россия недвусмысленно намекает на пресечение любых провокаций

В Минобороны разработали законопроект, который разрешит сбивать гражданские самолеты с пассажирами на борту, если те нарушили воздушную границу России. Об этом пишет газета "Известия". При этом уточняется, что огонь на поражение будет открыт только в том случае, если преднамеренное крушение лайнера приведет к экологической катастрофе, массовой гибели людей или уничтожению стратегических объектов.

Разумеется, до запуска ракет "воздух – воздух" пилота будут предупреждать о возможных последствиях, а в отношении самого самолета осуществят перехват. По сути ничего сильно не изменится, законопроект создается скорее для того, чтобы в будущем оградить военных летчиков от лишних проблем. Если такая ситуация возникнет сегодня, самолет, возможно, будет сбит, как это уже происходило во времена СССР.

Широкий общественный резонанс получила авиакатастрофа "Боинга 747" над Сахалином в 1983 г., когда авиалайнер Korean Air Lines, следовавший по маршруту Нью-Йорк – Анкоридж – Сеул, сильно отклонился от курса и пролетел над рядом советских объектов на Камчатке, а затем был сбит истребителем Су-15. Тогда погибли 269 человек. Позже выяснилось, что летчики неправильно настроили автопилот, а затем не выполняли проверку правильности курса. Но в СССР "Боинг" приняли за американский самолет-разведчик. Инцидент сильно ухудшил отношения СССР и США.

Позже эта катастрофа способствовала принятию постановления РФ "О порядке применения оружия... в воздушном пространстве" от 1994 г., которое запрещает сбивать самолеты-нарушители, если на их борту пассажиры. До этого, в 1990 г., президент СССР Михаил Горбачев принес официальные извинения корейской стороне за сбитый самолет. Однако позиция сегодняшней России другая. Так, в 2000 г. Владимир Путин наградил в Кремлевском дворце "Орденом за заслуги перед Отечеством" генерала Анатолия Корнукова, бывшего командира авиабазы "Сокол", который отдал приказ об уничтожении.

Военные подчеркивают, что подготовленные меры аналогичны имеющимся правилам во многих странах, включая США. Вместе с тем сама подготовка этого проекта говорит о предостережении Москвы и еще больше ухудшающихся отношениях с Западом. В России непрозрачно дают понять, что будут жестко пресекать любые провокации.

С другой стороны, в России достаточно давно действует закон "О противодействии терроризму", и он как раз позволяет сбивать любые гражданские самолеты в воздушном пространстве РФ, если те соблюдают правила его использования и не подчиняются требованиям о посадке. Но постановление 1994 г. эти действия запрещает, а новый проект эти противоречия устраняет.