Вашингтон подомнет под себя страны ЕС

Политолог Оливер Трэнерт считает, что Европа обязана позволить США разместить свои ракеты на ее территории, чтобы успешно противостоять "российской угрозе".

По его мнению, страны Старого Света не способны организовать эффективную защиту от ядерного удара Москвы. Однако Вашингтон обладает необходимым военным потенциалом, передает Die Welt.

Оливер подчеркнул, что Россия продолжает разработку крылатых ракет 9М729, чем нарушает условия ДРСМД и угрожает ЕС. При этом, как утверждает политолог, Кремль специально расшатывает Запад своими провокациями.

Трэнерт призвал все европейские страны объединиться и отказаться от "мантры НАТО" о том, что системы ПРО не направлены против России.