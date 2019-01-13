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На смену "Макарову" идет новое универсальное оружие

Российские войска получат пистолет в 2019 году

Очень скоро начнется серийное производство последней модели пистолета, который призван заменить знаменитый ПМ. Он уже успешно прошел испытания и показал, что способен быть эффективным в самых разных метеоусловиях.

Как рассказал источник РИА "Новости" в оборонно-промышленном комплексе, в обозримом будущем уже планируется первая серия нового пистолета. Пока что решается вопрос места производства. В числе претендентов на выпуск оружия значатся заводы "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш.

"Основные претенденты – Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, – у ЦНИИточмаш, это все понимают", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что образец пистолета уже проверили на устойчивость к экстремальным температурам, и он показал свою боеспособность при жаре в +50 °С и на холоде в -70 °С. Кроме того, он прошел и баллистические испытания.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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