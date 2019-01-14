Российские батискафы вызвали у американцев приступ паники

За океаном ничего подобного еще нет

США бьют тревогу. Великую державу привела в ужас лишь новость о заказе Минобороны РФ. Речь идет о шести самоходных подводных аппаратах для глубоководных спецопераций.

Обеспокоенность вызвали технические особенности батискафов. Американцы боятся, что российские устройства избороздят морское дно всего Мирового океана. При этом, по словам специалиста корпорации CNA и научного сотрудника по российским исследованиям Сэмюэля Бендетта, возможности батискафа безграничны.

"Тот факт, что нет никаких ограничений в отношении того, какое судно может перевозить его, означает, что будет меньше ограничений для действий российского спецназа через этот корабль глубокого погружения", – цитирует Бендетта Defense One.

При этом за океаном подобных подводных аппаратов еще нет, они пока в разработке. Их тестирование намечено на этот год. В 2016-м на проектирование и строительство батискафов было выделено $166 миллионов. Контракт заполучила Lockheed Martin.

О заказе оборонного ведомства РФ сообщил ТАСС осведомитель. Известно, что в распоряжение каждого их трех флотов – Северного, Тихоокеанского и Черноморского – поступит по два батискафа. Корпус шарообразных устройств стоимостью более миллиарда рублей будет состоять из титана и акрила. Благодаря мощному двигателю они смогут работать без остановки целые сутки и опускаться под воду на 2,5 километра. Ожидается, что данные аппараты будут созданы к 2022 году.