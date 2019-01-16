В ЛНР будет катастрофа: ВСУ готовятся взорвать дамбу

Украина планирует диверсию на Мироновском водохранилище

На воротах шлюза обнаружили два взрывных устройства.

Если ВСУ осуществят задуманное, ЛНР ждет катастрофа. О готовящейся диверсии говорится в отчете ОБСЕ за 14 января.

"Наблюдатели впервые видели две квадратные деревянные коробки темно-зеленого цвета (с присоединенными проводами), прикрепленные к металлическим воротам шлюза на северной стороне Мироновского водохранилища и недалеко от блокпоста Вооруженных сил Украины, расположенного вблизи н. п. Роты (подконтрольный правительству, 66 км к северо-востоку от Донецка). Невооруженный военнослужащий сообщил команде Миссии о наличии взрывоопасных предметов на шлюзе", – отмечается в сообщении.

Если ворота шлюза подорвут, поднявшийся до критического уровень реки Лугань вызовет наводнение в населённых пунктах Троицкое, Калиново, Ириино и Первомайск, заявил заявил официальный представитель Народной милиции Республики подполковник Андрей Марочко. Последствия будут кошмарными. Это приведет к большому числу погибших среди мирного населения. На всей территории ЛНР произойдет экологическая и гуманитарная катастрофа.

"Вооруженные силы Украины пренебрегают нормами международного гуманитарного права и используют запрещённые методы ведения войны. Представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ была выявлена подготовка диверсии ВСУ, направленной против мирного населения Луганской Народной Республики", – приводит его слова Луганский информационный центр.

