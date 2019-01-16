Офицер США пригрозил РФ зрелищным поражением

Военно-морской флот заокеанского государства даст отпор любому противнику, предупредил капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. Он опасается за судьбу российских кораблей в Черном море, которым лучше не попадаться на пути американских эсминцев.

Суда Вашингтона, по словам офицера с русскими корнями, не остановит даже сам Папа Римский. Ведь это не просто какие-то советские корабли, а авангард, который пожаловал с захватнической миссией, отметил Табах. После перечисления всех достоинств и преимуществ военных плавсредств он сжалился над российской флотилией и дал ценный совет.

"Ребята, не топите его, потому что он потопит вас!" – предостерег Табах в эфире "5 канала", добавив, что американские корабли не ходят под прикрытием. Его пылкая речь – в конце десятой минуты видео.

"В Средиземном море стоят наши эсминцы с томагавками, с гарпунами", – осведомил военный, рассказав, что на американском судне последнее слово остается за капитаном.

"У нас президент не скажет, как товарищ Сталин: "Не идите на агрессию, не идите на провокацию!" – заверил Табах, продолжив. – У нас капитан корабля принимает решения. И даже если Пара Римский ему, кораблю, представляет угрозу, он потопит Папу Римского".

При этом собеседник подчеркнул одну особенность заокеанской флотилии: корабли США – противники тарана, так как не враги себе.

"Они не пойдут на таран, ведь нанесут вред себе же", – пояснил американец.