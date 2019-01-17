США вырывают С-400 из рук турок

В переговорах снова "всплыл" F-35

Одновременная покупка Турцией и С-400, и F-35 может оказаться губительной для истребителя пятого поколения. Несмотря на то что в Анкаре ранее заявили, что не допустят российских специалистов до американского самолета, делегация США вновь выразила опасения, что покупка и размещение С-400 представляет угрозу для F-35.

Как пишет турецкая газета Hurriyet со ссылкой на свои источники, делегация находилась в Анкаре два дня и ситуация с истребителями была в центре внимания, как и поставка Турции американских ЗРК Patriot.

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Однако как отреагировала на опасения США Анкара, не сообщается. Известно лишь, что до этого в Турции поспешили успокоить: С-400 будут использованы независимо от систем НАТО и особенно F-35, которые, несомненно, представляют большой интерес для российских специалистов.

По мнению экспертов, уже сейчас российские радары могут засечь малозаметный истребитель, используя широкий диапазон, пока основная проблема заключается в том, чтобы осуществить захват цели. Но если бы в руках специалистов оказался на какое-то время F-35, скорее всего, удалось бы добиться некоторого прогресса. Кроме того, безусловно, интересен "чудо-радар" истребителя маленький AN-APG-81.