Рассекречен рапорт Жукова Сталину

Немцы жестоко подавили восстание 1944 года в Варшаве

В России рассекретили рапорт маршала Жукова Сталину, после того как Красная армия выбила немцев из Польши. Документ впервые представили на заседании рабочей группы Российского исторического общества, прошедшем в МИА "Россия сегодня".

В рапорте Жуков подчеркнул, что "фашистские варвары уничтожили Варшаву" после восстания 1944 г., спровоцированного лондонским, польским эмигрантским правительством и руководством Армии Крайовой. По его словам, чтобы подавить восстание, с жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушили квартал за кварталом, используя танки и артиллерию.

В Москве впервые показали рапорт маршала Жукова об освобождении Польши в 1945 году. pic.twitter.com/W9KE1KQIfv — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 17 января 2019 г.

"Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв", – говорится в документе.

Публикация этого документа крайне интересна еще в том ракурсе, что ряд западных историков утверждают: повстанцы потерпели поражение потому, что Красная армия не оказала им должной поддержки.

Даже Трамп в ходе своего визита в Польшу в 2017 г. возле памятника героям Варшавского восстания заявил, что "Советские вооруженные силы остановились и ждали, смотрели, как нацисты уничтожали все живое и пытались подавить саму волю к жизни". Скорее всего, ему так сказали.

На деле же Армия Крайова, составленная из участников подпольных вооруженных группировок, поддерживающих иммигрантское правительство, мягко говоря, недолюбливала коммунистов и хотела освободить Варшаву без Красной армии. Они знали, что если город освободит Жуков, то Польша станет просоветской. К слову, так оно и получилось: после войны восточноевропейская страна стала одним из основных участников Варшавского договора. Повстанцы были против немцев, но и также против Польского комитета национального освобождения, который поддерживал СССР.

Действия Красной армии и Армии Крайовой не были согласованы. Поляков поддержали только королевские ВВС Великобритании, но этого было крайне недостаточно. Воздушное десантирование польских парашютных частей из Англии так и не состоялось, хотя повстанцы на помощь рассчитывали.

Красная армия тогда проводила тяжелейшую операцию "Багратион" и подходила к Варшаве сильно потрепанная в боях. Немцы знали, что русские идут к польской столице, и знали, откуда ждать удар.



Советские танкисты в отрыве от баз снабжения испытывали дефицит солярки для танков, о чем докладывал маршал Рокоссовский.

После двух месяцев ожесточенных боев повстанцев разбили, а затем в ходе карательных операций немцы убили порядка 100-130 тысяч человек.

Как впоследствии сказал Сталин на встрече с польской делегацией во главе с Марианом Спыхальским, "если бы нас спросили, мы б не дали совета восставать". Советский лидер объяснил задержку Красной армии у Варшавы высоким берегом Вислы и необходимостью переброски как минимум 40 дивизий, а также оружия и продовольствия.