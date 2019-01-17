"Авангард" развенчал американскую систему ПРО

Ультрапередовой комплекс России вызвал панику у НАТО

На текущей неделе, министр обороны России Сергей Шойгу, провел селекторное совещание посвященное перспективам развития вооруженных сил в 2019 году. Особое внимание в речи министра привлекла информация о том, что в 2019 году один из ракетных полков будет полностью перевооружен на ультра передовые ракетные комплексы "Авангард". Это систему впервые представил Владимир Путин в своем прошлогоднем обращении, а в конце 2018 года были успешно завершены его испытания. Всё это вызывает панику у генералов НАТО и вот почему.

Ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" предназначен для преодоления любой существующей и перспективной системы ПВО/ПРО. Состоит из гиперзвукового маневрирующего блока и советской ракеты УР-100Н(Классификация НАТО SS-19 "Stiletto"(Стилет)). Это межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования с жидким топливом. Имеет дальность полета в 10000 километров и за годы службы показала высокую надежность и эффективность. Имеет три разделяющие ступени, последнюю из которых в "Авангарде" заменили на гиперзвуковой маневрирующий блок, который на сегодня не имеет аналогов в мире.

Максимальная скорость, до которой удалось разогнать "Авангард" на испытаниях, составила 27 чисел маха. При движении на таких скоростях в плотных слоях атмосферы(финальный участок полета) температура на поверхности блока достигает нескольких тысяч градусов по Цельсию, и технологически Россия стала первой страной в мире сумевшей найти решение этой проблемы.

Более того, на этих скоростях, боевой блок "Авангарда" способен совершать маневры с перегрузками более 30G, что делает его недоступным для любых существующих и перспективных систем ПВО/ПРО. По состоянию на 2018 год не существовало ни одной системы, способной перехватывать даже базовые, не маневренные гиперзвуковые боеприпасы при их относительно низкой скорости полета в 5 чисел Маха. По оценкам американских военных экспертов для поражения одного "Авангарда" потребуется не менее 50 противоракет SM-3 применяющихся в комплексах "AEGIS". Таким образом, один ракетный полк вооруженный комплексами "Авангард" может оставить не у дел всю систему ПВО/ПРО США и НАТО.

Вот что на этот счет думают эксперты:

"Китай пошел по своему принципу создания межконтинентальных снарядов – их система для баллистических ракет содержит разделяющиеся головные части, каждая из которых, как заявляется, идет на "управляемом гиперзвуке". Аналогов "Авангарда" они создавать даже не пытались, изначально работая в другом направлении. Ближе всего к созданию аналога "Авангарда" подошли американцы – в рамках программы Falcon есть проект, ракета которого по закладываемым характеристикам и параметрам во многом была схожа. В частности, ученые Штатов ее также предполагают направлять на цель со скоростью 20М и придать ей маневренность. Однако, насколько известно, далеко продвинуться с этой ракетой американцам с этой ракетой не удалось. С созданием данного вида вооружения, фактически, Россия дала ответ на развертывание комплексов ПРО у ее границ и нежелание США соблюдать договора в сфере взаимной безопасности. И ответ этот очень весомый" – отметил эксперт Бюро военно-политического анализа (БВПА) Дмитрий Задорожный.

Кроме того, он обратил внимание на то обстоятельство, что при создании любого оружия Минобороны РФ изначально закладывает в задание конструкторам модернизационный потенциал. "Принятые на вооружение образцы должны совершенствоваться за счет развития базовых решений, а не просто устареть и через через 20 лет пойти на списание. В случае с "Авангардом" есть смысл совершенствовать и боевую часть снаряда – в зависимости от поставленной цели ракета более эффективно сможет уничтожать намеченные ей цели", - подчеркнул Задорожный.