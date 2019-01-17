Американцы не оставят без ответа действия россиян

Группа ученых из Лаборатории Линкольна и Гарвардского университета провела необычный эксперимент. Специалисты смоделировали ситуацию, в которой Россия или Китай сбивают своими системами ПВО американский дрон. Оказалось, что при любой ситуации реакция США будет жесткой.

Эксперты создали "военную игру", по которой траектория полета беспилотника США MQ-9 Reaper проходит над Донбассом или Калининградом, вблизи российских территориальных границ, но при этом самолет формально остается в воздушном пространстве Украины или НАТО. После чего военные России бьют по дрону ракетой класса "земля-воздух".

"Игроки" по сценарию должны были отреагировать на произошедшее, пока Вашингтон молчал. В игре, в которой было 7 команд с военным прошлым, Россию можно было заменить на Китай, Иран или вымышленную страну.

Одним участникам сообщили, что Россия сбила дрон, другим, что это был самолет MC-12 Liberty, а в результате инцидента погибли 4 члена экипажа.

Три команды решили ударить по противнику, то есть по военным России. При этом две группы также отправили войска, чтобы найти обломки самолета и тела пилотов. Участники, которые "потеряли" дрон, реагировали не так остро. Команды не одобрили удары по противнику, но единогласно решили, что ответить необходимо. Потому что бездействие, по мнению этих групп, привело бы к атаке.

Портал Air Force Times отмечает, что в реальности потеря беспилотников пока не провоцировала военные действия. К тому же издание подчеркивает, что если такое произойдет, а США не признают удар по дрону, это позволит им вообще никак не отвечать.

Специалисты, создавшие игру, уверены, что если на месте США окажется Россия или Китай, то эти страны отреагируют так же.