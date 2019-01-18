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Су-34 сел с отказавшим двигателем

Фото: www.globallookpress.com
Полеты самолета приостановили по всей России

Один из истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые столкнулись над акваторией Японского моря, смог вернуться на аэродром на одном двигателе и приземлиться. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник. Второй самолет, как сообщалось ранее, упал в Татарский пролив. Экипаж успел катапультироваться. По данным РИА "Новости", обоих летчиков уже нашли благодаря сигнальным огням и подняли на борт в удовлетворительном состоянии. Затем их доставили вертолетом на военный аэродром.

Тем временем Минобороны приостановило все полеты Су-34 из-за аварии на Дальнем Востоке. Это обычная практика в таких случаях. После выяснения причин ЧП полеты, скорее всего, будут возобновлены.

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Как рассказал "Утру" заслуженный летчик-испытатель Магомед Толбоев, подобные столкновения случаются. "Да, бывает, "чиркают", редко, но случается", – отметил эксперт. О причинах говорить пока рано, это выяснит специальная комиссия. Возможно, летчики слишком сблизились. При этом Су-34 Толбоев назвал надежным самолетом.

Александр ИЛЬИН
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