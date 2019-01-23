Россия перебрасывает самоходки поближе к Украине

Москва укрепляет западный рубеж

Артиллеристам Вислинской мотострелковой дивизии подвезли более 20 модернизированных самоходок "Мста-СМ2" 152-го калибра.

Боевая часть расположена примерно в 200 км от украинской границы, при этом дальность стрельбы САУ – до 30 километров. Теоретически до Харькова машины могут доехать за шесть с половиной часов, покрыв расстояние 335 километров.

Главный "конек" модернизированной гаубицы – стрельба корректируемыми снарядами "Краснополь", которые наводятся по лазерному лучу. Кроме того, в ходе модернизации удалось увеличить скорострельность самоходки до рекордных десяти выстрелов в минуту.

Как пишет "Военное.РФ" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа, артдивизионы уже начали осваивать гаубицы, а механики-водители отрабатывают вождение на танкодромах. Также сообщается, что в феврале расчеты двух дивизионов совершат марш из воинской части до полигона Погонова, где проведут боевые стрельбы.

Стоит отметить, что на вооружении ВСУ есть порядка 30 САУ "Мста" 2С19 советского образца. Кроме того, недавно украинцы наладили производство 152-миллиметровых снарядов для гаубиц "Гиацинт", которые также есть в российской армии.

В последнее время крупнокалиберная артиллерия стала вновь актуальной, особенно после того как появились снаряды, способные поражать цели на расстоянии до 70 километров. Фактически это аналог ракетного оружия. По данным СМИ, российская САУ "Коалиция-СВ" бьет на расстояние до 80 км и значительно превосходит по этому показателю американские "Палладины". На данный момент в США разрабатывают аналогичную машину.