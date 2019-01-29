Украина прикрывает свои интересы в Судане мифами о ЧВК "Вагнера"

Председатель СБУ Василий Грицак решил отметиться в СМИ своим новым "расследованием". По его мнению, в Судан двумя бортами Ту-154М были направлены "наемники" из ЧВК "Вагнера"

На официальном сайте украинского ведомства появилась публикация, в которой вагнеровцами объявили официально командированных специалистов и инструкторов. Основанием для громких заявлений стало централизованное оформление загранпаспортов в Москве. Ряд СМИ пытается связать ЧВК "Вагнера" с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным, который якобы имеет личные интересы в Африке.

Кремль оперативно отреагировал на обвинения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что в Судане на законных основаниях находятся российские военные инструкторы. Взаимодействие проходит в рамках двустороннего договора о военно-техническом сотрудничестве, составленного после визита Омара аль-Башира в Москву в 2017 году.

В свою очередь, Украина преследует собственные прагматические интересы на африканском континенте. Об этом сообщала международная правозащитная организация Amnesty International (AI). Согласно расследованию AI, осенью 2017 г. в Южном Судане был обнаружен киевский след. Выяснилось, что повстанцы ведут боевые действия с применением украинского оружия. Часть вооружения была поставлена через ОАЭ в рамках закрытого контракта с украинской госкомпанией. В Киеве данные обвинения пытались отрицать, поскольку дело пахло крупным международным скандалом. В тот момент Совбез ООН готовился к вводу эмбарго на продажу оружия Южному Судану.

Военный эксперт Борис Рожин предположил, что путем распространения сомнительной информации о ЧВК Украина пытается отвлечь внимание от своих серых схем. Связано это с нежеланием объяснять, каким путем украинское оружие попадает в Южный Судан. Поэтому Киев вслед за британской пропагандой в Европе пытается сместить фокус внимания на Россию. Специалист уверен, что украинская сторона усиливает африканский межэтнический конфликт, но старается скрыть это за брендом "зловещих ЧВК".

Ранее информагентство Reuters также опубликовало недостоверную информацию от известного афериста Евгения Шабаева. "Сказочник" сочинил историю о том, что якобы в Венесуэлу для защиты Николаса Мадуро прибыли 400 российских наемников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти предположения очередной конспирологической уткой.