Боевое ноу-хау Вашингтона может вызвать соблазн применения

Новая разработка американцев ведет к столкновению с Россией, уверен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Речь идет о производстве в США ядерных боеголовок W76-2.

Причем готовиться, по мнению высокопоставленного дипломата, следует к худшему сценарию, в том числе к ядерному конфликту. Лавров также напомнил, что о боевом ноу-хау Вашингтон заговорил еще в прошлом году.

"Уже тогда мы выражали серьезную озабоченность по поводу того, что разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта",

– предупредил российский министр на пресс-конференции, прямое включение с которой велось в паблике МИД в Facebook.

Новость о старте производства боеголовок появилась пару дней назад. Ее сообщило издание NPR, ссылаясь на данные Администрации по национальной ядерной безопасности США (NNSA). Отмечалось, что мощность W76-2 будет в два раза меньше, чем у "Малыша", которого сбросили на Хиросиму, и составит 5-7 килотонн. Предполагается, что разработка, предназначенная для ракет Trident, будет использоваться на подлодках. После хвастливого заявления Вашингтона в российском МИД заговорили о соблазне применения облегченных боеголовок. Тем более что трагический пример в мировой истории уже есть.