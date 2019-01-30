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Россияне стали увереннее в защищенности своей страны

Однако в то, что кто-то решится воевать с нашей страной, верится все меньше

Выросло число граждан, убежденных в способности Вооруженных сил защитить государство в случае реальной угрозы.

За 18 лет доля жителей России увеличилась почти на половину и достигла 88%, следует из результатов опроса "Левада-Центра". Специалисты опрашивали людей из 52 субъектов РФ.

Еще в 2000 году общая доля положительных ответов составляла 60%. Вместе с тем, число наших соотечественников, которые верят в реальность такой угрозы, снизилось за последние три года, передает Flashnord

Людмила ФОКАНОВА
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